В стране, где идет гражданская война, общество расколото как минимум на две части, а на Украине оно расколото как минимум на три, а то и более частей. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: В Украине нет общества. А, следовательно, и контроля за властью © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Поэтому говорить о каком-то едином обществе, которое давило бы на власть, да еще и по делам Майдана, не приходится, тем более сейчас у граждан Украины значительно больше проблем, чем какие-то там дела Майдана, подчеркнул политолог.

«Проблема безработицы, проблема возвращения безработных гастарбайтеров в страну, проблема кризиса, проблема коронавируса — вот главные проблемы Украины», — перечислил Ищенко.

Перед украинцами стоит реальная проблема выживания, и им сейчас не до отношения властей к делам Майдана, его участникам, амнистии, уголовным делам против Татьяны Черновол и так далее, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.