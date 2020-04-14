«На Украине оно расколото на три, а может быть, и на большее количество частей: там есть Майдан, Антимайдан, а большей части по большому счету сейчас все равно, лишь бы их не трогали», — указал эксперт.
Поэтому говорить о каком-то едином обществе, которое давило бы на власть, да еще и по делам Майдана, не приходится, тем более сейчас у граждан Украины значительно больше проблем, чем какие-то там дела Майдана, подчеркнул политолог.
«Проблема безработицы, проблема возвращения безработных гастарбайтеров в страну, проблема кризиса, проблема коронавируса — вот главные проблемы Украины», — перечислил Ищенко.
Перед украинцами стоит реальная проблема выживания, и им сейчас не до отношения властей к делам Майдана, его участникам, амнистии, уголовным делам против Татьяны Черновол и так далее, заключил собеседник издания.
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