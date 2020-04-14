Совет Европы объявил тендер на консультационные услуги, направленные на совершенствование работы Государственного бюро расследований Украины. Об этом 14 апреля сообщает RT

«Да, Таня такая»: Аваков выступил в защиту экс-нардепа Черновол, подозреваемой в убийстве © kmu.gov.ua отметили в Совете Европы.

Там уточнили, что работу специалистов разделят на четыре направления.

Первое предполагает расширение возможностей сотрудников ГБР по эффективному расследованию случаев ненадлежащего обращения и других нарушений прав человека. Второе связано с гендерной проблематикой в профессиональной среде ведомства, третье направлено на институциональную поддержку бюро.

«Четвёртое: приведение процедур ГБР по подбору персонала в соответствии с европейскими стандартами», — указали в СЕ.

Подать заявку на участие в конкурсе могут граждане с высшим образованием в сфере юриспруденции, политологии, социологии, международных отношений или государственного управления и соответствующим опытом работы. Кроме того, заявители должны в совершенстве владеть английским языком.

Общий бюджет проекта составляет 700 тысяч евро, а общая сумма предмета данного тендера на протяжении всего срока действия рамочного договора не должна превышать 55 тысяч евро.

Ранее сообщалось о намерении Совета Европы реализовать программу, направленную на реформирование пенитенциарной системы Украины.

Как следовало из описания объявленного тендера, подобным образом СЕ планировал исправить ситуацию, сложившуюся в области защиты прав человека в стране.