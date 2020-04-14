«Проект… нацелен на содействие институциональному развитию Государственного бюро расследований для обеспечения эффективной борьбы с ненадлежащим обращением (с людьми)», — отметили в Совете Европы.
Там уточнили, что работу специалистов разделят на четыре направления.
Первое предполагает расширение возможностей сотрудников ГБР по эффективному расследованию случаев ненадлежащего обращения и других нарушений прав человека. Второе связано с гендерной проблематикой в профессиональной среде ведомства, третье направлено на институциональную поддержку бюро.
«Четвёртое: приведение процедур ГБР по подбору персонала в соответствии с европейскими стандартами», — указали в СЕ.
Подать заявку на участие в конкурсе могут граждане с высшим образованием в сфере юриспруденции, политологии, социологии, международных отношений или государственного управления и соответствующим опытом работы. Кроме того, заявители должны в совершенстве владеть английским языком.
Общий бюджет проекта составляет 700 тысяч евро, а общая сумма предмета данного тендера на протяжении всего срока действия рамочного договора не должна превышать 55 тысяч евро.
Ранее сообщалось о намерении Совета Европы реализовать программу, направленную на реформирование пенитенциарной системы Украины.
Как следовало из описания объявленного тендера, подобным образом СЕ планировал исправить ситуацию, сложившуюся в области защиты прав человека в стране.