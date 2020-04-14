Государственный секретарь США Майк Помпео считает, что у пандемии есть конкретные виновники, которых необходимо найти и привлечь к ответственности. Об этом он заявил в интервью Bild-TV, стенограмму которого опубликовали 13 апреля на сайте Госдепа

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сказал Помпео.

В то же время он выразил сожаление в том, что Китай своевременно не предоставил информацию о новом вирусе, появившемся в Ухане.

«Мы постоянно говорили, что сожалеем о том, что китайское правительство, китайская коммунистическая партия не предоставили эту информацию своевременно. Это очень печально, потому что это создало реальный риск во всем мире», — напомнил госсекретарь США.

По его мнению, сейчас важно понять, как и где все началось, чтобы избежать повторения такой ситуации в будущем.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом Covid-19 в мире выросло почти до 2 миллионов человек, жертвами коронавируса стали более 119,6 тысячи человек.