«У нас будет время убедиться, что мы все понимаем, что произошло, и что те, кто виновен в этом, понесут ответственность. Я уверен, что это произойдет. На данный момент я думаю, что нам абсолютно необходимо сосредоточиться на стоящей перед нами задаче создания таких систем, которые позволят нам вновь открыть американскую экономику, а в конечном счете и мировую экономику. Еще будет время для взаимных обвинений», — сказал Помпео.
В то же время он выразил сожаление в том, что Китай своевременно не предоставил информацию о новом вирусе, появившемся в Ухане.
«Мы постоянно говорили, что сожалеем о том, что китайское правительство, китайская коммунистическая партия не предоставили эту информацию своевременно. Это очень печально, потому что это создало реальный риск во всем мире», — напомнил госсекретарь США.
По его мнению, сейчас важно понять, как и где все началось, чтобы избежать повторения такой ситуации в будущем.
Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом Covid-19 в мире выросло почти до 2 миллионов человек, жертвами коронавируса стали более 119,6 тысячи человек.