Украинские правоохранители задержали одного из предполагаемых виновников лесного пожара у Чернобыльской АЭС. Об этом 13 апреля сообщили на сайте Нацполиции

Ущерб от пожара в Чернобыльской зоне оценили в десятки миллионов © -gregg- / flickr сжигал мусор рядом со своим домом, после чего вывез тлеющие остатки костра за территорию поселка и высыпал на сухую траву.

В результате этого загорелся сухостой и возник пожар. Когда мужчина обнаружил возгорание, то попытался потушить его самостоятельно. Однако это не помогло: огонь перекинулся на территорию леса, а затем и в зону отчуждения.

Ранее по факту поджога был задержан другой житель одного из сел Киевской области. Он рассказал, что в трех местах поджег мусор и траву ради забавы, после чего «огонь ветром опрокинуло дальше».

С пожарами лесов на территории зоны отчуждения в Чернобыле борются вторую неделю. Огонь перешел на левый берег реки Припять и подобрался непосредственно к атомной станции. Территории многих бывших сел рядом с АЭС сгорели, уничтожен Рыжий лес. В тушении принимает участие авиация.