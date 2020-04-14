По словам собеседника издания, именно неспособность погасить долги, опираясь на собственные силы, и является признаком дефолта. Эксперт считает, что в этом состоянии Украина живет с 2015 года.
«У нас какая-то мифология сложилась, что дефолт — это какая-то девальвация или еще какая-то хрень. Нет, дефолт — это всего-навсего невозможность возвращать долги. Больше ничего к дефолту не относится, остальное — это фантазии. Так вот в этом мире дефолта мы живем уже пять лет», — рассказал Гаврилечко.
В понедельник, 13 апреля, депутаты Рады на внеочередном заседании приняли урезанный вариант бюджета, который был условием для новых кредитов от МВФ.
Полностью интервью можно прочитать здесь.