Украина берет новые кредиты у Международного валютного фонда (МВФ), чтобы рассчитаться со старыми долгами, живя уже несколько лет в состоянии дефолта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко

Гаврилечко: Украина уже 5 лет делает новые долги, чтобы отдать старые. Это и есть дефолт © Facebook/Александр Петрачков

«У нас какая-то мифология сложилась, что дефолт — это какая-то девальвация или еще какая-то хрень. Нет, дефолт — это всего-навсего невозможность возвращать долги. Больше ничего к дефолту не относится, остальное — это фантазии. Так вот в этом мире дефолта мы живем уже пять лет», — рассказал Гаврилечко.

В понедельник, 13 апреля, депутаты Рады на внеочередном заседании приняли урезанный вариант бюджета, который был условием для новых кредитов от МВФ.

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