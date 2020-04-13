Всемирный банк выделит Украине $135 миллионов (3,65 миллиарда гривен, 9,9 миллиарда рублей) на модернизацию сектора здравоохранения и противодействие эпидемии COVID-19. Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) в Facebook 13 апреля

Марков: Пандемия показала — надо кардинально менять систему здравоохранения © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Средства будут предоставляться в качестве дополнительного финансирования проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей», внедряемого Миндравом при поддержке Всемирного банка с 2015 года.

По последним данным, на Украине зафиксировано 3 102 случая заболевания коронавирусом, из которых 93 стали летальными, а 97 пациентов выздоровели.