Отмечается, что $50 миллионов из общей суммы будут направлены в госбюджет для укрепления потенциала НСЗУ, $35 миллионов — на мероприятия усиления защиты населения и противодействия распространению коронавируса, $45 миллионов — на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медпомощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины.
Средства будут предоставляться в качестве дополнительного финансирования проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей», внедряемого Миндравом при поддержке Всемирного банка с 2015 года.
По последним данным, на Украине зафиксировано 3 102 случая заболевания коронавирусом, из которых 93 стали летальными, а 97 пациентов выздоровели.