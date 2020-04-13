Власти итальянского региона Венето сняли часть ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщило издание «Европейская правда» со ссылкой на газету Corriere Della Sera

Согласно указу губернатора провинции Луки Дзайя, в Венето начнут работать рынки под открытым небом при соблюдении гигиены и дистанцирования. При этом супермаркеты должны будут оставаться закрытыми по воскресеньям и праздничным дням.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Также снимается запрет на «двигательную активность» в радиусе 200 метров от дома. При этом Дзайя отмечает, что все физические нагрузки необходимо выполнять индивидуально.

Венето — четвертый наиболее пострадавший от эпидемии регион Италии. На его территории зафиксировано 9% всех случаев заражения в стране, но только 4% смертей — 779.