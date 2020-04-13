Согласно указу губернатора провинции Луки Дзайя, в Венето начнут работать рынки под открытым небом при соблюдении гигиены и дистанцирования. При этом супермаркеты должны будут оставаться закрытыми по воскресеньям и праздничным дням.
Все жители Венето, кто выходит из дома, должны будут надевать маски и перчатки. Тем, у кого температура тела поднялась выше 37,5 градусов, покидать жилье запрещено.
Также снимается запрет на «двигательную активность» в радиусе 200 метров от дома. При этом Дзайя отмечает, что все физические нагрузки необходимо выполнять индивидуально.
Венето — четвертый наиболее пострадавший от эпидемии регион Италии. На его территории зафиксировано 9% всех случаев заражения в стране, но только 4% смертей — 779.