В понедельник, 13 апреля, Верховная Рада одобрила новый проект госбюджета на 2020 год, согласно которому финансирование Фонда борьбы с коронавирусом было уменьшено с 97,1 миллиардов до 64,7 миллиардов гривен.
Данные средства планируется потратить на:
— закупку работ, товаров и услуг по программе гарантий медицинского обслуживания населения;
— дополнительные выплаты по зарплате медикам и другим работникам, участвующим в ликвидации пандемии коронавируса;
— доплаты работникам, которые обеспечивают жизнедеятельность населения во время борьбы с пандемией;
— денежную помощь гражданам;
— разовую денежную помощь членам семей медиков и работников здравоохранения, которые умерли от коронавируса;
— трансфер Пенсионному фонду;
— помощь фондам соцстрахования и общеобязательного государственного соцстрахования в случае безработицы;
— пополнение резервного фонда бюджета;
— восстановление расходов бюджета и предоставление кредитов из бюджета.
По мнению политолога Алексея Якубина, которым он поделился в интервью с изданием Украина.ру, финансирование Фонда было сокращено, в частности, в связи с тем, что часть средств пошла на финансирование категорий, предложенных различными группами влияния, которые обещали взамен поддержать новый госбюджет.