Выделенные на борьбу с коронавирусом на Украине средства будут потрачены, в частности, на помощь гражданам и доплату медикам. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины 13 апреля

Якубин: В новом бюджете Украины власти попытались «соединить несоединяемое» © Facebook Алексея Якубина

Данные средства планируется потратить на:

— закупку работ, товаров и услуг по программе гарантий медицинского обслуживания населения;

— дополнительные выплаты по зарплате медикам и другим работникам, участвующим в ликвидации пандемии коронавируса;

— доплаты работникам, которые обеспечивают жизнедеятельность населения во время борьбы с пандемией;

— денежную помощь гражданам;

— разовую денежную помощь членам семей медиков и работников здравоохранения, которые умерли от коронавируса;

— трансфер Пенсионному фонду;

— помощь фондам соцстрахования и общеобязательного государственного соцстрахования в случае безработицы;

— пополнение резервного фонда бюджета;

— восстановление расходов бюджета и предоставление кредитов из бюджета.

По мнению политолога Алексея Якубина, которым он поделился в интервью с изданием Украина.ру, финансирование Фонда было сокращено, в частности, в связи с тем, что часть средств пошла на финансирование категорий, предложенных различными группами влияния, которые обещали взамен поддержать новый госбюджет.