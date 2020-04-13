«Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний. Мы ждем, что сегодня она должна внести пакет документов экспертами. В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования», — рассказал Мурашко.
По его словам, клинические испытания препарата начнутся не позднее, чем через 10-12 дней.
По состоянию на 13 апреля в России зафиксировано 18 328 случаев заражения коронавирусом, 148 человек скончались, 1470 выздоровели.