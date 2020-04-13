Власти Молдавии приняли решение продлить нерабочие дни с сохранением заработной платы для сотрудников бюджетных организаций до 24 апреля. Об этом в понедельник, 13 апреля, на брифинге сообщил премьер-министр Молдавии Ион Кику, передает Sputnik Молдова

Нерабочими объявлены дни с 21 по 24 апреля — 20 апреля является выходным в связи с Пасхой, которая в этом году празднуется 19 апреля.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Отмечается, что процесс дистанционного образования продолжается без перерывов.

Согласно последним данным, в Молдавии коронавирус диагностировали у 1662 человек, 107 выздоровели, 35 скончались.

В стране действует режим чрезвычайного положения, запрещены массовые мероприятия, закрыты некоторые магазины и точки общепита, людям старше 63 лет запрещено покидать дом без особой необходимости.