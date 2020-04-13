Нерабочими объявлены дни с 21 по 24 апреля — 20 апреля является выходным в связи с Пасхой, которая в этом году празднуется 19 апреля.
Премьер также добавил, что 27 апреля — день, когда православные отмечают Радоницу (день поминовения усопших. — Ред.) — будет рабочим днем, а выходной перенесен на 8 июня.
Отмечается, что процесс дистанционного образования продолжается без перерывов.
Согласно последним данным, в Молдавии коронавирус диагностировали у 1662 человек, 107 выздоровели, 35 скончались.
В стране действует режим чрезвычайного положения, запрещены массовые мероприятия, закрыты некоторые магазины и точки общепита, людям старше 63 лет запрещено покидать дом без особой необходимости.