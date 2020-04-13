Страны ОПЕК+ стремятся к тому, чтобы общее сокращение добычи нефти достигло 20 миллионов баррелей в сутки. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter-аккаунте 13 апреля

Нефть дорожает почти на 5% после сделки ОПЕК+ о снижении добычи © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Учитывая, что [я], мягко говоря, принимал участие в переговорах, количество, которое ОПЕК+ рассчитывает сократить, — 20 миллионов б/с, а не 10 миллионов, о которых обычно сообщается», — написал Трамп.

При этом он поблагодарил всех, кто работал со ним над этим решением, «в особенности Россию и Саудовскую Аравию».

….disaster, the Energy Industry will be strong again, far faster than currently anticipated. Thank you to all of those who worked with me on getting this very big business back on track, in particular Russia and Saudi Arabia. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2020

Соглашение будет действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 миллионов б/с, а с января 2021-го до конца апреля 2022 года — 5,8 миллионов б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.