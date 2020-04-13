Нефть дорожает почти на 5% после сделки ОПЕК+ о снижении добычи
Нефть дорожает почти на 5% после сделки ОПЕК+ о снижении добычи
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
Накануне, 12 апреля, страны ОПЕК+ смогли финализировать сделку о сокращении добычи в мае-июне, переговоры по которой начались еще 9 апреля. Итоговая квота по снижению добычи в течение двух месяцев, как сообщается, составит 9,7 миллионов баррелей в сутки.

«Учитывая, что [я], мягко говоря, принимал участие в переговорах, количество, которое ОПЕК+ рассчитывает сократить, — 20 миллионов б/с, а не 10 миллионов, о которых обычно сообщается», — написал Трамп.

При этом он поблагодарил всех, кто работал со ним над этим решением, «в особенности Россию и Саудовскую Аравию».

Соглашение будет действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 миллионов б/с, а с января 2021-го до конца апреля 2022 года — 5,8 миллионов б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.