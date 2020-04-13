Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы Министерства юстиции на решение Печерского районного суда о возвращении офшорным компаниям братьев Григория и Игоря Суркисов 250 млн долларов «Приватбанка». Об этом 13 апреля сообщает «Новое время»

Большая приватизация на Украине откладывается, власти ждут стабильности © Facebook, Ukrainian Real Estate Club | Facebook, Ukrainian Real Estate Club | Перейти в фотобанк проходило в закрытом режиме. Суд привлек к делу правительство в качестве третьего лица без самостоятельных требований и перенес рассмотрение на 15 апреля.

«В то же время под судом — продолжается акция протеста. Ее участники опасаются, что под прикрытием карантина, без должного внимания общественности, апелляционный суд может отдать средства офшорным компаниям», — говорится в сообщении «Пятого канала».

Ранее Нацбанк указывал, что Игорь Суркис и экс-владелец банка Игорь Коломойский — акционеры телеканала «1+1», что свидетельствует о связи Суркисов с «Приватбанком». Семья Суркисов добивается отмены решения о признании их связанными с банком лицами и требует вернуть в пользу офшорных компаний Суркисов 250 млн долларов, которые находятся на счетах «Приватбанка».