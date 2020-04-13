В воскресенье, 12 апреля, архиепископ Рио-де-Жанейро Дом Орани Темпеста провел пасхальную мессу у основания статуи Христа-Искупителя, с которого открывается вид на город.
В это время монумент был подсвечена таким образом, будто на него были одеты врачебный халат и стетоскоп, а также высвечено слово «спасибо» на испанском, португальском, английском, немецком, французском, итальянском, китайском, арабском и русском языках.
Таким образом граждане выразили благодарность врачам во всех странах мира, которые борются с распространением COVID-19.
По последним данным, всего в мире заболели 1,86 миллионов человек, почти 441 тысяча из которых вылечились.