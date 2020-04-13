В бразильском Рио-де-Жанейро на Пасху статую Христа-Искупителя «одели» в халат врача при помощи подсветки. Об этом сообщило издание Brisbane Times 13 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Дом Орани Темпеста провел пасхальную мессу у основания статуи Христа-Искупителя, с которого открывается вид на город.

В это время монумент был подсвечена таким образом, будто на него были одеты врачебный халат и стетоскоп, а также высвечено слово «спасибо» на испанском, португальском, английском, немецком, французском, итальянском, китайском, арабском и русском языках.

Таким образом граждане выразили благодарность врачам во всех странах мира, которые борются с распространением COVID-19.

По последним данным, всего в мире заболели 1,86 миллионов человек, почти 441 тысяча из которых вылечились.