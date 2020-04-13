В Китае по состоянию на 12 апреля были зафиксированы 108 новых случаев заболевания коронавирусом, что является самым высоким показателем за последние шесть недель, передает Reuters 13 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сообщении.

Так, по состоянию на 12 апреля на материковом Китае было зафиксировано 108 новых случаев заболевания COVID-19.

В понедельник, 13 апреля, были зарегистрированы 98 новых случаев, большинство из которых также были обнаружены среди тех, кто приехал в страну. Власти Китая опасаются, что инфицированные пациенты, которые прибывают из-за рубежа, могут вызвать вторую волну коронавируса и парализовать страну.

Ранее самый высокий показатель был зарегистрирован 5 марта, когда количество зараженных составляло 143 человека.

Всего на сегодняшний день в Китае зафиксировано чуть более 83,2 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых свыше 3,3 тысяч стали летальными. Выздоровели 78 тысяч пациентов.