В одесских аптеках появились тесты на коронавирус. Об этом 13 апреля сообщает «УСИ»

Одесситы переодеваются в животных, чтобы гулять во время карантина — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк материале.

При этом тест не может увидеть заражение в первые 3-5 дней. Также тест не покажет, что человек уже выздоровел. Поэтому результат этого теста все равно придется подтверждать с помощью более дорогого и долгого метода ПЦР.

Также отмечается, что на официальном сайте производителя указывается, что тесты соответствуют национальным и международным стандартам качества и имеют достоверность в 99,8%.