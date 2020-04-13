«Тест разработан и произведен украинской компанией "МедБиоАльянс". Фармацевты говорят, что товар сертифицирован и продается законно. Его стоимость варьируется от 530 до 630 гривен (около 1700 рублей). Продукция есть в наличии в сети трех аптек. Для проведения теста лучше всего пойти в поликлинику, где кровь возьмет медсестра. Результат можно будет узнать через несколько минут», — написано в материале.
При этом тест не может увидеть заражение в первые 3-5 дней. Также тест не покажет, что человек уже выздоровел. Поэтому результат этого теста все равно придется подтверждать с помощью более дорогого и долгого метода ПЦР.
Также отмечается, что на официальном сайте производителя указывается, что тесты соответствуют национальным и международным стандартам качества и имеют достоверность в 99,8%.