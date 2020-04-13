Треть украинцев, которые вернулись из Польши из-за пандемии коронавируса, хотят вернуться назад, а более половины украинцев в Польше – остаться в стране. Об этом свидетельствуют данные анализа звонков на горячую линию в рамках социальной программы помощи украинцам «Мы вместе», передает «Интерфакс» в понедельник, 13 апреля

По данным аналитического центра польской компании по международному трудоустройству «Gremi Personal», запустившего в Польше и Украине программу помощи украинцам «Мы вместе», 51% украинцев хотят остаться и продолжать работать в Польше — их волнуют вопросы продления разрешения на работу и прибывание в стране. Те, кто вернулся на Украину из Польши, интересуются, можно ли им приехать обратно сейчас или после карантина — это 33% позвонивших.

Отмечается, что работой в Польше интересуются украинцы, работавшие в сфере отельных и ресторанных услуг, туристического бизнеса, а также в компаниях, производивших товар на экспорт для стран, где сейчас свирепствует COVID-19.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В компании напоминают, что польские власти приняли решение об автоматическом продлении виз, разрешений на временное пребывание и работу на 30 дней от дня окончания карантина. Однако нововведение касается только тех, кто находится в Польше по биометрическому паспорту.

Согласно последним данным, в Польше официально зафиксировано 6,6 тысячи случаев заражения коронавирусом, 439 человек выздоровели, 232 скончались.