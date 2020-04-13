Донецкий «Шахтер» планирует возобновить тренировочный процесс в условиях всеобщего карантина. Об одном из возможных вариантов 13 апреля рассказал в комментарии footballua.tv экс-капитан команды, а ныне один из ее тренеров Дарио Срна

На сегодняшний день, рассказал хорват, разрабатывается схема, при которой игроки «Шахтера» будут по очереди приезжать на клубную базу и тренироваться на двух имеющихся там футбольных полях. Дарио Срна сравнил «Шахтер» с застрявшими в Ухане украинцами © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«У нас два больших поля, и мы хотим разделить каждое пополам. То есть, один футболист работает на одной половине поля, значит, одновременно может работать четыре футболиста. Они будут переодеваться дома, приезжать на своих машинах и работать в таком формате», — сообщил Срна.

Он добавил, что такой режим тренировок позволит игрокам снова почувствовать себя футболистами.

На сегодняшний день в Европе в футбол играют только в Белоруссии. Все остальные внутренние первенства, а также еврокубки отложены до лучших времен. Спортсмены, как и все прочие граждане, вынуждены соблюдать карантин и поддерживать форму в домашних условиях.