На сегодняшний день, рассказал хорват, разрабатывается схема, при которой игроки «Шахтера» будут по очереди приезжать на клубную базу и тренироваться на двух имеющихся там футбольных полях.
«У нас два больших поля, и мы хотим разделить каждое пополам. То есть, один футболист работает на одной половине поля, значит, одновременно может работать четыре футболиста. Они будут переодеваться дома, приезжать на своих машинах и работать в таком формате», — сообщил Срна.
Он добавил, что такой режим тренировок позволит игрокам снова почувствовать себя футболистами.
На сегодняшний день в Европе в футбол играют только в Белоруссии. Все остальные внутренние первенства, а также еврокубки отложены до лучших времен. Спортсмены, как и все прочие граждане, вынуждены соблюдать карантин и поддерживать форму в домашних условиях.