За соответствующий законопроект проголосовали 249 нардепов. Покрывать возросший дефицит планируют за счет заимствований. Разрешенный лимит государственного долга по состоянию на 31 декабря увеличится с 2,045 трлн гривен (около 6 трлн рублей) до 2,387 трлн гривен.
По сравнению с внесенным правительством проектом, уменьшен фонд на борьбу с COVID-19. Проект также предусматривает средства на помощь членам семей медиков, которые умерли от коронавируса. Кроме того, уменьшили финансирование местных бюджетов, Фонда регионального развития, Фонда соцэкономразвития, а финансирование Фонда поддержки объединенных территориальных общин обнулили полностью.
Также уменьшили финансирование субсидий более чем на 8 млрд гривен (около 24 миллионов рублей). Поступления от налога на прибыль уменьшатся на 20,7 млрд гривен (около 69 млрд рублей), а от подоходного налога — на 18,5 млрд (около 50 млрд рублей). Рента на добычу газа уменьшится на 20,4 млрд. Также по НДС ожидается минус 67,1 млрд гривен (около 187 млрд рублей). По приватизации ожидаемые поступления сократили с 12 млрд (около 30 млрд рублей) до 500 млн гривен (около 1,5 млн рублей). На продвижение экспорта из 45 млн гривен (около 126 млн рублей) оставили 15 млн гривен (около 40 млн рублей).