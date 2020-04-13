Верховная Рада урезала государственный бюджет Украины на 2020 год, сократив доходы с 1,096 трлн гривен до 975,8 млрд гривен и увеличив расходы с 1,184 трлн гривен до 1,266 трлн гривен. Трансляцию внеочередного заседания 13 апреля вел парламентский телеканал

Бюджет не выдержит. Кличко рассказал, сколько киевляне могут прожить без доходов из-за вируса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По сравнению с внесенным правительством проектом, уменьшен фонд на борьбу с COVID-19. Проект также предусматривает средства на помощь членам семей медиков, которые умерли от коронавируса. Кроме того, уменьшили финансирование местных бюджетов, Фонда регионального развития, Фонда соцэкономразвития, а финансирование Фонда поддержки объединенных территориальных общин обнулили полностью.

Также уменьшили финансирование субсидий более чем на 8 млрд гривен (около 24 миллионов рублей). Поступления от налога на прибыль уменьшатся на 20,7 млрд гривен (около 69 млрд рублей), а от подоходного налога — на 18,5 млрд (около 50 млрд рублей). Рента на добычу газа уменьшится на 20,4 млрд. Также по НДС ожидается минус 67,1 млрд гривен (около 187 млрд рублей). По приватизации ожидаемые поступления сократили с 12 млрд (около 30 млрд рублей) до 500 млн гривен (около 1,5 млн рублей). На продвижение экспорта из 45 млн гривен (около 126 млн рублей) оставили 15 млн гривен (около 40 млн рублей).