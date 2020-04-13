Казахстан в рамках новых договоренностей ОПЕК+ сократит добычу нефти в мае-июне на 390 тысяч баррелей в сутки. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщило Министерство энергетики Казахстана, передает РИА Новости

В воскресенье, 12 апреля, страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки, а затем о сокращении этого объема до 7,7 млн баррелей во второй половине 2020 года. Далее участники до конца апреля 2022 года планируют сокращать добычу на 5,8 млн баррелей в сутки. Соглашение вступит в силу 1 мая.

«Казахстан сократит добычу нефти на 390 тысяч баррелей в сутки. Такие обязательства сроком на два месяца страна взяла на себя в рамках соглашения ОПЕК+», — говорится в сообщении.

Встреча ОПЕК+. Нефтяные игры на сотни миллиардов © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Если бы сделка ОПЕК+ не была бы заключена, нефтедобывающие страны в любом случае бы пришли к сокращению добычи, так как перед всеми игроками рынка стоит проблема затоваривания складов и хранилищ, а также отсутствия спроса, так как сейчас в мире наблюдается переизбыток нефти», — отметили в ведомстве.

Минэнерго также ожидает, что сокращение добычи будет «контролируемым и даст позитивный импульс рынку, что благоприятно повлияет на рост цен на нефть и решит проблему затоваривания».