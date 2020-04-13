Тбилисский суд приговорил лидера оппозиционной партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили к пяти годам лишения свободы, признав его виновным в попытке захвата парламента страны летом прошлого года. Об этом 13 апреля сообщил «Коммерсант»

В Грузии задержан экс-министр обороны по подозрению в организации протестов © РИА Новости, Давид Хизанишвили | Перейти в фотобанк Сергея Гаврилова, в Тбилиси вспыхнули массовые протесты.

В ночь на 21 июня Окруашвили во главе сотен своих сторонников пошел на приступ здания парламента на проспекте Руставели. Однако штурмующих разогнал спецназ МВД.

В ходе беспорядков около 300 человек, в том числе 70 полицейских, получили ранения различной степени тяжести.

По словам председателя партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Григола Вашадзе, этот приговор свидетельствует, что власти страны проводят политически мотивированные репрессии против оппозиции.

Ираклий Окруашвили занимал при Михаиле Саакашвили должность генерального прокурора, главы МВД и министра обороны страны.