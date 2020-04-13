Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не проецировать эффективность общения лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по вопросу стабилизации мирового нефтяного рынка на двусторонние отношения стран, передает RNS 13 апреля

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«Можно ли это все проецировать на общий фон двусторонних российско-американских отношений? Скорее всего, сейчас вряд ли можно прийти к такому выводу», — заявил Песков.

Он отметил, что лидеры РФ и США «давно общаются в весьма конструктивном ключе», а более частое общение связано исключительно с совпадением интересов двух стран в стабилизации нефтяных рынков.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что президенты не касались темы отмены антироссийских санкций, в том числе введенных против таких крупных проектов, как «Северный поток-2».