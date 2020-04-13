Накануне, 12 апреля, Путин провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого обсуждалась достигнутая в рамках ОПЕК+ сделка по сокращению добычи нефти, а также были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения стратегической безопасности.
«Можно ли это все проецировать на общий фон двусторонних российско-американских отношений? Скорее всего, сейчас вряд ли можно прийти к такому выводу», — заявил Песков.
Он отметил, что лидеры РФ и США «давно общаются в весьма конструктивном ключе», а более частое общение связано исключительно с совпадением интересов двух стран в стабилизации нефтяных рынков.
Кроме того, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что президенты не касались темы отмены антироссийских санкций, в том числе введенных против таких крупных проектов, как «Северный поток-2».