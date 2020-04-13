Пасхальная литургия прошла в церкви Сен-Николя дю Шардонне в центре Парижа. Жители близлежащих домов услышали звуки органа и вызвали полицию. Как выяснилось, внутри храма находилось около 40 прихожан.
За нарушение правил карантина священник был оштрафован на 135 евро (10,8 тыс. руб). При этом пришедших на службу верующих штрафовать не стали.
Отмечается, что церковь Сен-Николя дю Шардонне известна своим консерватизмом и приверженностью традициям.
Согласно последним данным, во Франции зафиксировано 133,6 тысяч случаев заражения COVID-19, 27,4 тысячи пациентов выздоровели, 14,4 скончались.