В Париже священника оштрафовали на 135 евро за пасхальную литургию во время карантина из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщило издание «Европейская правда» со ссылкой на LCI и Le Point

Пасхальная литургия прошла в церкви Сен-Николя дю Шардонне в центре Парижа. Жители близлежащих домов услышали звуки органа и вызвали полицию. Как выяснилось, внутри храма находилось около 40 прихожан. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Отмечается, что церковь Сен-Николя дю Шардонне известна своим консерватизмом и приверженностью традициям. Согласно последним данным, во Франции зафиксировано 133,6 тысяч случаев заражения COVID-19, 27,4 тысячи пациентов выздоровели, 14,4 скончались.