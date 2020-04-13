Пасхальная литургия прошла в церкви Сен-Николя дю Шардонне в центре Парижа. Жители близлежащих домов услышали звуки органа и вызвали полицию. Как выяснилось, внутри храма находилось около 40 прихожан.

Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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За нарушение правил карантина священник был оштрафован на 135 евро (10,8 тыс. руб). При этом пришедших на службу верующих штрафовать не стали.

Отмечается, что церковь Сен-Николя дю Шардонне известна своим консерватизмом и приверженностью традициям.

Согласно последним данным, во Франции зафиксировано 133,6 тысяч случаев заражения COVID-19, 27,4 тысячи пациентов выздоровели, 14,4 скончались.