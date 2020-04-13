Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал зараженных коронавирусом сограждан, лежащих в больницах, не опускать руки на фоне «коронавирусного психоза» и бороться за свои жизни. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщило агентство РИА Новости

«И впервые я хочу обратиться — много говорили о врачах, спасибо им, кто там ночует и днюет в больницах, лечит наших людей в этот непростой период — к людям, которые находятся в стационарах и не просто болеют с органами дыхания. Нет, ко всем обратиться. Потому что в последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки. И в больницах перестали бороться за свою жизнь», — заявил Лукашенко на встрече с главой Администрации президента Игорем Сергеенко, председателем верхней палаты парламента Натальей Кочановой и министром здравоохранения Владимиром Караником.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно последним данным, в Белоруссии зафиксировано 2578 случаев заражения коронавирусом, 26 человек скончались, 203 выздоровели. Ранее стало известно, что уровень заболеваемости коронавирусом на 1 млн населения в республике выше, чем в среднем во всем мире.