«Все бывшие кандидаты на этот пост практически отпали по разным причинам, но появились новые. Это первый заместитель генерального директора "Укртранснафты" Андрей Пасишник и заместитель главы парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Олег Семинский. Ольга Бусловец хоть и остается в short list, но ее шансы на назначение не увеличились», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в начале марта среди претендентов на эту должность был бывший министр энергетики Иван Плачков и бывший вице-премьер Олег Дубина. Они оба проходили собеседование в Офисе президента, однако оба на сегодняшний день в списке кандидатов не значатся.