Место министра энергетики и экологии Украины пустует уже больше месяца и со временем на эту должность появились новые кандидаты. Об этом 12 апреля сообщили «Украинские новости»

Неужели нам мало одного Чернобыля? Ветераны атомной энергетики срочно обратились к Зеленскому © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Андрей Пасишник и заместитель главы парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Олег Семинский. Ольга Бусловец хоть и остается в short list, но ее шансы на назначение не увеличились», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в начале марта среди претендентов на эту должность был бывший министр энергетики Иван Плачков и бывший вице-премьер Олег Дубина. Они оба проходили собеседование в Офисе президента, однако оба на сегодняшний день в списке кандидатов не значатся.