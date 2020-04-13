Реакцию президента Украины Владимира Зеленского на угрозу распространения коронавируса в стране 47% опрошенных считают эффективной, 35% - дают противоположные оценки. Об этом 13 апреля свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг»

Относительно Министерства здравоохранения — 38% считают действия ведомства эффективными, 42% — неэффективными, 20% — затруднились ответить. По Министерству внутренних дел: 38% считают действия этого института эффективными, 35% — неэффективными, 27% — не смогли оценить. По эффективности действий премьер-министра Дениса Шмыгаля: 40% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос, 28% оценили его действия как эффективные, 32% — как неэффективные. Карантин глазами простых людей, Киев. Растёт «курс» лимона и имбиря © REUTERS, Gleb Garanich

Кроме того, 59% отметили, что имели работу до введения карантина. Из них 21% отметили, что продолжают работать в обычном режиме после введения ограничений. 22% — работают дистанционно, 13% — находятся в отпуске по собственному желанию и только 3% — потеряли работу.

Также 53% опрошенных видят реальной угрозу коронавируса себе и своей семьи. 40% — противоположного мнения.

Опрос проводился 4-7 апреля среди жителей Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса — CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.