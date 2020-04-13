Многочисленные религиозные службы на Вербное воскресенье состоялись в Львовской, Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Об этом 13 апреля МВД Украины сообщило в Facebook

Ночь простоять да день продержаться. Как Украина в карантине будет встречать Пасху © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

В основном, религиозные мероприятия проводились с соблюдением установленных ограничений. Однако правоохранители зафиксировали нарушения правил карантина по людей в Ровенской, Черновицкой, Николаевской, Херсонской, Луганской, Полтавской и Киевской областях.

В обеспечении общественной безопасности и правопорядка были задействованы более 14 тысяч работников Нацполиции и более тысячи военнослужащих Нацгвардии, которые составили три админпротокола за нарушение правил карантина людей. Еще по 12 случаям материалы изучаются.