«В целом на протяжении 12 апреля состоялось более 14 500 богослужений, в которых приняли участие почти 127 000 граждан. Преимущественно религиозные мероприятия прошли без грубых нарушений правил карантина людей… Богослужения совершались как при открытых храмах с ограниченным доступом не более 10 человек, так и на прилегающих территориях», — говорится в сообщении.
В основном, религиозные мероприятия проводились с соблюдением установленных ограничений. Однако правоохранители зафиксировали нарушения правил карантина по людей в Ровенской, Черновицкой, Николаевской, Херсонской, Луганской, Полтавской и Киевской областях.
В обеспечении общественной безопасности и правопорядка были задействованы более 14 тысяч работников Нацполиции и более тысячи военнослужащих Нацгвардии, которые составили три админпротокола за нарушение правил карантина людей. Еще по 12 случаям материалы изучаются.