«За минувшие сутки анализы были сделаны 562 лицам с подозрениями на COVID-19, инфекция подтверждена у двух человек. Всего в Латвии сделано 28 776 анализов лицам с подозрениями на коронавирус, подтверждено 653 случая. 44 пациента находятся в стационаре, в том числе заболевание протекает в состоянии средней тяжести у 41, трое находятся в тяжелом состоянии», — сообщили в ЦПКЗ.
По данным Университета Джона Хопкинса, 12 марта в Латвии был зафиксирован 21 новый случай заражения COVID-19, а 11 марта — 18.
Всего в Латвии коронавирус был диагностирован у 653 человек, 16 человек выздоровели, 5 скончались. В стране до 12 мая действует режим ЧП, запрещены массовые мероприятия, ограничены пассажирские перевозки.