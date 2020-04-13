В Латвии зафиксировано рекордно низкое число заразившихся коронавирусом за сутки – заболевание диагностировали всего у двух человек. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщило издание Sputnik Латвия со ссылкой на Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ)

«За минувшие сутки анализы были сделаны 562 лицам с подозрениями на COVID-19, инфекция подтверждена у двух человек. Всего в Латвии сделано 28 776 анализов лицам с подозрениями на коронавирус, подтверждено 653 случая. 44 пациента находятся в стационаре, в том числе заболевание протекает в состоянии средней тяжести у 41, трое находятся в тяжелом состоянии», — сообщили в ЦПКЗ.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Всего в Латвии коронавирус был диагностирован у 653 человек, 16 человек выздоровели, 5 скончались. В стране до 12 мая действует режим ЧП, запрещены массовые мероприятия, ограничены пассажирские перевозки.