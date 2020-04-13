Срок предыдущего решения истекал 14 апреля.

«Продлить срок объявленного 16 марта режим чрезвычайного положения с 17.00 (16.00 мск) 14 апреля до 17.00 14 мая», — говорится в постановлении правительства.

Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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При этом власти снимают ограничения на распространение в СМИ сведений о коронавирусе. Однако, в случае массовой публикации фейковых новостей ограничительные меры могут быть введены снова.

Согласно последним данным, в Армении выявлено 1013 случаев заражения COVID-19, 13 пациентов скончались, 211 выздоровели. В стране работают только стратегически важные предприятия, введены ограничения на передвижение граждан. 