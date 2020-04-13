Власти Армении продлили введенный из-за эпидемии коронавируса режим чрезвычайного положения до 14 мая. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщило агентство РИА Новости

Срок предыдущего решения истекал 14 апреля. «Продлить срок объявленного 16 марта режим чрезвычайного положения с 17.00 (16.00 мск) 14 апреля до 17.00 14 мая», — говорится в постановлении правительства. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Согласно последним данным, в Армении выявлено 1013 случаев заражения COVID-19, 13 пациентов скончались, 211 выздоровели. В стране работают только стратегически важные предприятия, введены ограничения на передвижение граждан.