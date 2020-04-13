Тегеран отложил на неопределенный срок процесс скачивания и расшифровки данных бортовых самописцев сбитого украинского Boeing, передает Deutsche Welle 13 апреля

Канада призвала Иран отложить расшифровку бортовых самописцев сбитого украинского Boeing из-за пандемии © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

«Черные ящики сбитого украинского "Боинга" нужно расшифровывать в присутствии экспертов нескольких стран. Но ограничительные меры из-за пандемии COVID-19 не позволяют им прибыть в Иран», — говорится в сообщении.

В связи с этим расследование было отложено.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 МАУ потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Как заявили позднее иранские военные, самолет был сбит случайно: его приняли за вражескую цель, так как в это время ожидалась атака со стороны США.