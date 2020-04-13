Ранее Иран связался со странами, участвующими в расследовании крушения самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ), и пригласил их представителей в европейскую лабораторию, чтобы начать процесс расшифровки самописцев. В ответ Канада и еще несколько стран попросили Иран отложить расшифровку черных ящиков из-за пандемии.
«Черные ящики сбитого украинского "Боинга" нужно расшифровывать в присутствии экспертов нескольких стран. Но ограничительные меры из-за пандемии COVID-19 не позволяют им прибыть в Иран», — говорится в сообщении.
В связи с этим расследование было отложено.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 МАУ потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Как заявили позднее иранские военные, самолет был сбит случайно: его приняли за вражескую цель, так как в это время ожидалась атака со стороны США.