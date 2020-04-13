Сделка ОПЕК+, которую поддержали нефтедобывающие страны, не входящие в организацию, позволит с 1 мая убрать с рынка 20 млн баррелей нефти в сутки. Об этом в понедельник, 13 апреля, рассказала глава пресс-службы Министерства энергетики, советник министра Замина Алиева, передает «Интерфакс»

Встреча ОПЕК+. Нефтяные игры на сотни миллиардов © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Такие крупные производители нефти, как США, Канада, Индонезия, Норвегия и Бразилия продемонстрировав солидарность со странами ОПЕК+, в добровольном порядке планируют сократить нефти на 4-5 млн б/с. С учетом сокращения добычи на 2,8 млн б/с добычи нефти в Иране, Ливии и Венесуэле в рамках инициативы, включающей ОПЕК+ и другие страны, с 1 мая на мировые рынки будет поступать нефти на 20 млн баррелей в сутки меньше», — рассказала Алиева.

Новые договоренности ОПЕК+ стали вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Из-за пандемии коронавируса спрос на нефть в мире снизился примерно на 30%, цены упали до 18-летнего минимума.