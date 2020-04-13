В воскресенье, 12 апреля, страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки, а затем о сокращении этого объема до 7,7 млн во второй половине 2020 года. Далее участники до конца апреля 2022 года планируют сокращать добычу на 5,8 млн баррелей в сутки. Соглашение вступит в силу 1 мая.
«Такие крупные производители нефти, как США, Канада, Индонезия, Норвегия и Бразилия продемонстрировав солидарность со странами ОПЕК+, в добровольном порядке планируют сократить нефти на 4-5 млн б/с. С учетом сокращения добычи на 2,8 млн б/с добычи нефти в Иране, Ливии и Венесуэле в рамках инициативы, включающей ОПЕК+ и другие страны, с 1 мая на мировые рынки будет поступать нефти на 20 млн баррелей в сутки меньше», — рассказала Алиева.
Новые договоренности ОПЕК+ стали вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Из-за пандемии коронавируса спрос на нефть в мире снизился примерно на 30%, цены упали до 18-летнего минимума.