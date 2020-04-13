У пациентов наблюдаются атипичные симптомы коронавируса, такие как потеря чувствительности лицевого и тройничного нервов. Об этом 13 апреля рассказала «Обозревателю» врач отделения терапии и гериатрии больницы «Милосердие» в Тоскане, волонтер организации Красный Крест – украинка Ольга Бессонова, которая уже несколько лет работает в Пизе

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк словам, к классическим симптомам коронавируса можно отнести сухой кашель, температуру выше 37,5, которая плохо сбивается парацетамолом, в более тяжелых случаях — одышка и дыхательная недостаточность.

«Есть еще атипичные симптомы, которые могут возникать как одиночно, так и вместе с "классическими". Среди них аносмия (потеря обоняния. — Ред.), потеря вкусовой чувствительности, слезотечение, фронтальный синусит, иногда потеря чувствительности лицевого, тройничного нервов: чувство онемения, покалывания или боли в области лица, шеи», — отметила украинка.

Она озвучила последние данные, по которым коронавирус может протекать бессимптомно у почти 20% людей, которые при этом могут быть заразными. Еще 20%, по ее словам, имеют легкую или нетипичную симптоматику и примерно у 4,5% происходит критическое течение болезни. При этом женщины, согласно статистике, болеют реже мужчин и в большинстве случаев легче переносят заболевание.