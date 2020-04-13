«О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения!… У нас свобода совести, но имейте же совесть!» — написал он.
Также министр сообщил, что в трех случаях полицией вынесены административные штрафы, еще по 12-ти материалы изучаются.
О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения!— Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 13, 2020
Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12-ти — материалы изучаются. У нас свобода совести, но.. имейте же совесть!