Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция оштрафовала украинцев, которые нарушили карантин и пришли в церкви в Вербное воскресенье. Об этом 13 апреля он написал в своем Twitter

«О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения!… У нас свобода совести, но имейте же совесть!» — написал он.

Также министр сообщил, что в трех случаях полицией вынесены административные штрафы, еще по 12-ти материалы изучаются.

О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения!

Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12-ти — материалы изучаются. У нас свобода совести, но.. имейте же совесть! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 13, 2020

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