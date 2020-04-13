«О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения!… У нас свобода совести, но имейте же совесть!» — написал он.

Также министр сообщил, что в трех случаях полицией вынесены административные штрафы, еще по 12-ти материалы изучаются.  

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