В Туркмении на фоне пандемии коронавируса планируют возобновить национальный чемпионат по футболу. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на «Радио Азатлык»

Местный футбольный чемпионат возобновится с 19 апреля. Временный запрет на проведение матчей был введен Футбольной ассоциацией Центральной Азии 24 марта из-за распространения коронавируса. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Помимо Туркмении футбольные чемпионаты не отменила Белоруссия, Бурунди, Таджикистан и Никарагуа. Ранее стало известно, что власти Туркмении запретили местным СМИ использовать слово «коронавирус». По официальным данным, в стране пока не выявлено ни одного случая заражения COVID-19.