Местный футбольный чемпионат возобновится с 19 апреля. Временный запрет на проведение матчей был введен Футбольной ассоциацией Центральной Азии 24 марта из-за распространения коронавируса.
Отмечается, что на матчи будут пускать болельщиков.
Помимо Туркмении футбольные чемпионаты не отменила Белоруссия, Бурунди, Таджикистан и Никарагуа.
Ранее стало известно, что власти Туркмении запретили местным СМИ использовать слово «коронавирус». По официальным данным, в стране пока не выявлено ни одного случая заражения COVID-19.