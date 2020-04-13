Ранее в Нью-Йорк прибыл самолет с грузом из России — это была поставка необходимого для спасения американцев оборудования, дезинфицирующих средств, очков, масок и респираторов. Как отметила представительница МИД РФ Мария Захарова, половина груза была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), а другая половина — американской стороной.
«Это жест доброй воли, который особенно ценен, потому что это помощь в нужную минуту. В США ситуация с пандемией гораздо хуже, чем в России в настоящий момент. Не дай Бог, чтобы в России она развивалась так интенсивно, как в Штатах… Но если в России это и случится, <…> надо полагать, США смогут вернуть этот добрый жест, который, возможно, понадобится и России», — сказал Родзянко.
По его мнению, такой совместный опыт работы с общими целями может пригодиться в будущем. Глава AmCham считает, что после пандемии странам следует расширить начатый диалог и решить вопросы, стоящие на пути сотрудничества.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее также призвал страны отложить в сторону политические разногласия и сплотиться перед лицом общего врага в виде пандемии.