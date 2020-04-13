США смогут ответить России на помощь в борьбе с коронавирусом и вернуть жест доброй воли, доставив необходимый груз, если в этом будет необходимость. Так считает глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, передает РИА Новости 13 апреля

США, исчерпав собственные запасы, купили маски и медоборудование у России © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк Мария Захарова, половина груза была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), а другая половина — американской стороной.

«Это жест доброй воли, который особенно ценен, потому что это помощь в нужную минуту. В США ситуация с пандемией гораздо хуже, чем в России в настоящий момент. Не дай Бог, чтобы в России она развивалась так интенсивно, как в Штатах… Но если в России это и случится, <…> надо полагать, США смогут вернуть этот добрый жест, который, возможно, понадобится и России», — сказал Родзянко.

По его мнению, такой совместный опыт работы с общими целями может пригодиться в будущем. Глава AmCham считает, что после пандемии странам следует расширить начатый диалог и решить вопросы, стоящие на пути сотрудничества.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее также призвал страны отложить в сторону политические разногласия и сплотиться перед лицом общего врага в виде пандемии.