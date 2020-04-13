Экс-замглавы администрации Виктора Януковича и адвокат Андрей Портнов может стать победителем будущих президентских выборов на Украине, в случае если нынешний глава государства Владимир Зеленский не пойдет на второй срок, как и обещал. Об этом 13 апреля сообщает Telegram-канал «Легитимный»

Гаспарян: Лучшее, что может сделать Зеленский, — послать всех, как это сделал Голобородько © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Отмечается, что, проанализировав все его заявления, опросы показали, что Портнов якобы полностью дублирует «раннего Зеленского», но с более жесткой позицией. Политтехнологи провели закрытые замеры, куда включили всех, кроме Зеленского, и выявили, что Портнов проходит во второй тур, а там выигрывает и у Порошенко, и у Сенцова.