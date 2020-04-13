«Сорос и его группы готовили и готовят [Олега] Сенцова как возможного преемника Зеленского. Источник поясняет, что Сенцова готовят как "запасную фигуру", если не удастся договориться с [Петром] Порошенко. Одна большая проблема, которую они сейчас выявили, — это растущий рейтинг Портнова. У них пошли слухи, что Портнов готовится к президентской гонке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, проанализировав все его заявления, опросы показали, что Портнов якобы полностью дублирует «раннего Зеленского», но с более жесткой позицией. Политтехнологи провели закрытые замеры, куда включили всех, кроме Зеленского, и выявили, что Портнов проходит во второй тур, а там выигрывает и у Порошенко, и у Сенцова.