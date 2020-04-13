Канада и ряд других стран попросили власти Ирана отложить расшифровку и анализ данных бортовых самописцев со сбитого под Тегераном украинского Boeing. Об этом председатель Управления по безопасности на транспорте Канады (TSB) Кэти Фокс сообщила телеканалу CBC 12 апреля

Киев и Тегеран продолжат переговоры о расшифровке черных ящиков сбитого Boeing — посол Ирана © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк Казем Джалали заявил, что Тегеран готов вновь обсуждать с Киевом вопрос о передаче черных ящиков украинского самолета, потерпевшего крушение в январе.

По словам главы организации гражданской авиации Ирана Хасана Резаифара, он пригласил представителей восьми стран в европейскую лабораторию, чтобы начать процесс расшифровки самописцев, однако поездку пришлось отложить из-за пандемии.

«В настоящий момент планирование поездки является невозможным для некоторых стран из-за COVID-19», — сказал он.

По данным телеканала, официальные лица Канады подтвердили, что иранская сторона связалась с ними 12 апреля, и все страны заявили, что в настоящее время поездки невозможны и, вероятно, будут невозможны в течение еще некоторого времени.

При этом, как заявила Фокс, вовлеченные страны хотят, чтобы их представители лично присутствовали на расшифровке черных ящиков.

«Таким образом, загрузка информации с черных ящиков и ее анализ должны быть отложены до тех пор, пока условия не улучшатся настолько, чтобы обеспечить безопасную поездку. На данный момент невозможно предсказать, когда это может произойти», — сказала она.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Как заявили позднее иранские военные, самолет был сбит случайно: его приняли за вражескую цель, так как в это время ожидалась атака со стороны США.