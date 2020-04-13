Благодаря заступничеству главы МВД Украины Арсена Авакова дело Татьяны Черновол вряд ли получит развитие. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Ростислав Ищенко: В Украине нет общества. А, следовательно, и контроля за властью © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Владимира Захарова, Аваков назвал «неадекватным и постыдным».

«Аваков же уже выступил и сказал, что таких уважаемых людей, как Таня, трогать нельзя. Значит, трогать ее не будут. Иначе нацики сами могут кого хочешь за вымя потрогать… По поводу Порошенко ничего не могу сказать, но заступничество Авакова однозначно гарантирует ей неприкосновенность», — уверен собеседник издания.

Бывший президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, назвал дело против Черновол «попыткой нивелировать ценности, на которых держится независимость Украины».

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