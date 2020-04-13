Уголовное преследование Черновол, которую подозревают в убийстве инженера офиса "Партии регионов" Владимира Захарова, Аваков назвал «неадекватным и постыдным».
«Аваков же уже выступил и сказал, что таких уважаемых людей, как Таня, трогать нельзя. Значит, трогать ее не будут. Иначе нацики сами могут кого хочешь за вымя потрогать… По поводу Порошенко ничего не могу сказать, но заступничество Авакова однозначно гарантирует ей неприкосновенность», — уверен собеседник издания.
Бывший президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, назвал дело против Черновол «попыткой нивелировать ценности, на которых держится независимость Украины».
Полностью интервью можно прочитать здесь.