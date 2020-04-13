Согласно последним данным, в Белоруссии выявлено 2 578 случаев заражения коронавирусом, 26 человек скончались, 203 — выздоровели.
При населении в 9,4 млн человек, из расчета на 1 млн жителей уровень заболеваемости коронавирусом в Белоруссии составил 273. При этом общемировой показатель составляет 238 на 1 млн.
В России коронавирусом заразились 108 человек на миллион, на Украине — 63, в Польше — 176.
При этом в Белорусии на миллион человек было сделано 6773 теста на COVID-19. Для сравнения, в России было сделано 8223 теста, на Украине — 693, в Польше — 3646.
Ранее Минздрав Белорусии объяснил отсутствие всеобщего карантина нежеланием властей перегружать медицинскую систему.