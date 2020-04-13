Заболеваемость коронавирусом в Белоруссии из расчета на миллион населения выше, чем в среднем в мире. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщило издание Sputnik Беларусь со ссылкой на данные Worldometers

Согласно последним данным, в Белоруссии выявлено 2 578 случаев заражения коронавирусом, 26 человек скончались, 203 — выздоровели.

При населении в 9,4 млн человек, из расчета на 1 млн жителей уровень заболеваемости коронавирусом в Белоруссии составил 273. При этом общемировой показатель составляет 238 на 1 млн.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

При этом в Белорусии на миллион человек было сделано 6773 теста на COVID-19. Для сравнения, в России было сделано 8223 теста, на Украине — 693, в Польше — 3646.

Ранее Минздрав Белорусии объяснил отсутствие всеобщего карантина нежеланием властей перегружать медицинскую систему.