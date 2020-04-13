Накануне, 12 апреля, страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки, а затем о сокращении этого объема до 7,7 млн во второй половине 2020 года. Далее участники до конца апреля 2022 года планируют сокращать добычу на 5,8 млн баррелей в сутки. Соглашение вступит в силу 1 мая.
Тем временем стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 мск 13 апреля составила $32,84 за баррель, что на 4,3% выше уровня предыдущей сессии. В ходе сессии рост цены достигал 8%.
Фьючерсы WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени почти на 5% — до $23,89 за баррель.
Ключевым препятствием для достижения финального соглашения была позиция Мексики, которая не хотела брать на себя пропорционально такие же обязательства, как и 22 других нефтедобывающих страны.
Сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Из-за борьбы с коронавирусной инфекцией, когда перестал нормально работать транспорт и остановились предприятия, спрос на нефть в мире снизился примерно на 30%, цены упали до 18-летнего минимума.
Согласно прогнозам главы Минэнерго РФ Александра Новака, кризисная ситуация на нефтяном рынке продлится минимум до конца года.