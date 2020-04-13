«По состоянию на 09:00 13 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 325 новых случаев», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Киеве и Черновицкой области — 495 и 462 человека соответственно. Еще 300 и 273 случаев зафиксировано в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Киевской области зафиксировано 216 случаев. За 100 случаев перешли также Винницкая область, где заболели 194 человека, Кировоградская — 142 случая, Ровенская — 125, Львовская — 124 и Черкасская — 102. В остальных регионах зафиксировано меньше 100 случаев.
По состоянию на утро 13 апреля в центральную лабораторию поступило 704 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11 136 сообщений о подозрении на COVID-19.