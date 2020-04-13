На Украине с начала эпидемии зафиксировано 3102 случая коронавируса, 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. Об этом 13 апреля сообщает Минздрав Украины в своем Telegram-канале

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сообщении.

Наибольшее число больных зафиксировано в Киеве и Черновицкой области — 495 и 462 человека соответственно. Еще 300 и 273 случаев зафиксировано в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Киевской области зафиксировано 216 случаев. За 100 случаев перешли также Винницкая область, где заболели 194 человека, Кировоградская — 142 случая, Ровенская — 125, Львовская — 124 и Черкасская — 102. В остальных регионах зафиксировано меньше 100 случаев.

По состоянию на утро 13 апреля в центральную лабораторию поступило 704 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11 136 сообщений о подозрении на COVID-19.