Экс-депутат Верховной Рады Татьяна Черновол, которую подозревают в умышленном убийстве во время поджога офиса "Партии регионов" в 2014 году, опубликовала 12 апреля на своей странице в Facebook справку из городской психиатрической больницы Киева

«Я психически здорова. Да, я знаю, что такое эмоции. Однако для политика это комплимент. Выживать в традиционном ареале социопатов, которым является политика, особям с совестью и чувствами почти подвиг. И хотя эта экспертиза также позволяет меня закрыть в тюрьму, она наконец положит конец всем этим грязным инсинуации о моем психическом здоровье", — отметила Черновол.