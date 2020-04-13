Документ датирован 3 мая 2019 года. Черновол напомнила, что судебно-психиатрическую экспертизу проводили по делу о нападении на журналиста. При этом она заявила о провокациях со стороны репортера. Экс-нардеп уверяет, что вырвала у него телефон и сразу вернула.
«Я психически здорова. Да, я знаю, что такое эмоции. Однако для политика это комплимент. Выживать в традиционном ареале социопатов, которым является политика, особям с совестью и чувствами почти подвиг. И хотя эта экспертиза также позволяет меня закрыть в тюрьму, она наконец положит конец всем этим грязным инсинуации о моем психическом здоровье", — отметила Черновол.