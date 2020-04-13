Подозрение в убийстве стало предупреждением экс-депутату Рады Татьяне Черновол из-за ее чрезмерной активности. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал российский политолог Ростислав Ищенко

Ростислав Ищенко: В Украине нет общества. А, следовательно, и контроля за властью © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Владимира Захарова, который погиб 18 февраля 2014 года во время штурма, проходившего под ее руководством.

По словам Ростислава Ищенко, таким образом известной скандалистке «решили наступить на хвост».

«Она ведь девушка вредная: за заборы лазит, языком треплет, людей обижает достойных.

Ее активность ведь Януковичем не завершилась и не с Януковича, кстати, началась. Поэтому она и сейчас доставляет, в частности, оппонентам Петра Порошенко достаточно много неприятных минут», — рассказал собеседник издания.

Сама Татьяна Черновол призналась лишь в том, что участвовала в поджоге офиса Партии регионов. Вину в убийстве она отрицает.

Полностью интервью можно прочитать здесь.