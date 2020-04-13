В пятницу, 10 апреля, Черновол вручили подозрение в убийстве инженера офиса "Партии регионов" Владимира Захарова, который погиб 18 февраля 2014 года во время штурма, проходившего под ее руководством.
По словам Ростислава Ищенко, таким образом известной скандалистке «решили наступить на хвост».
«Она ведь девушка вредная: за заборы лазит, языком треплет, людей обижает достойных.
Ее активность ведь Януковичем не завершилась и не с Януковича, кстати, началась. Поэтому она и сейчас доставляет, в частности, оппонентам Петра Порошенко достаточно много неприятных минут», — рассказал собеседник издания.
Сама Татьяна Черновол призналась лишь в том, что участвовала в поджоге офиса Партии регионов. Вину в убийстве она отрицает.
Полностью интервью можно прочитать здесь.