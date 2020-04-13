Карантин – это крайняя мера, направленная на перегрузку медицинской системы, которая и так уже крайне загружена, считает глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник. Об этом накануне сообщило издание Tut.by

По словам министра, власти Белоруссии отказались от карантина, так как считают, что выполнение рекомендаций по гигиене и минимизация социальных контактов помогают сдержать рост заболеваемости.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Нет четких критериев, что определенное количество заболевших в сутки является основанием для введения карантина. Если мы можем обеспечить социальное дистанцирование без крайних мер, мы должны это делать», — добавил Караник.

Согласно последним данным, в Белоруссии выявлено 2 578 случаев заражения коронавирусом, 26 человек скончались, 203 — выздоровели.