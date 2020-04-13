По словам министра, власти Белоруссии отказались от карантина, так как считают, что выполнение рекомендаций по гигиене и минимизация социальных контактов помогают сдержать рост заболеваемости.
Он также отметил, что если каждый белорус «наполовину ограничит свои необязательные контакты», то страна переживет пандемию без перегрузки системы.
«Нет четких критериев, что определенное количество заболевших в сутки является основанием для введения карантина. Если мы можем обеспечить социальное дистанцирование без крайних мер, мы должны это делать», — добавил Караник.
Согласно последним данным, в Белоруссии выявлено 2 578 случаев заражения коронавирусом, 26 человек скончались, 203 — выздоровели.