По словам министра, власти Белоруссии отказались от карантина, так как считают, что выполнение рекомендаций по гигиене и минимизация социальных контактов помогают сдержать рост заболеваемости.

Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
© REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк
Он также отметил, что если каждый белорус «наполовину ограничит свои необязательные контакты», то страна переживет пандемию без перегрузки системы.

«Нет четких критериев, что определенное количество заболевших в сутки является основанием для введения карантина. Если мы можем обеспечить социальное дистанцирование без крайних мер, мы должны это делать», — добавил Караник.

Согласно последним данным, в Белоруссии выявлено 2 578 случаев заражения коронавирусом, 26 человек скончались, 203 — выздоровели.

 