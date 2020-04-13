Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил всех украинцев, являющихся христианами западного обряда, с праздником Пасхи и почему-то Рождества Христова. Соответствующее сообщение было обнародовано 12 апреля в Facebook

Денис Шмыгаль. Биографическая справка © Facebook, Оксана Воробчак | Facebook, Оксана Воробчак | Перейти в фотобанк пост был отредактирован после того, как пользователи соцсети указали на ошибку. Согласно скриншоту, который распространили украинские СМИ, Шмыгаль заявил, что в этот день «люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы отпраздновать рождение Христа».

«"Рождение Христа" — это совсем другой праздник и не сегодня. Ваша служба не работает, а вы не знаете простых вещей, удивляет», — написал Artur Fred.

Другие пользователи предложили Шмыгалю заодно поздравить украинцев с Новым годом.