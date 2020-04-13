Ранее балтийская республика заключила с Китаем соглашение о крупной поставке средств защиты. Так, в страну должны прийти 1,8 миллиона респираторов FFP2, 5,7 миллионов одноразовых масок, 810 тысяч защитных очков, 1,8 миллиона колпаков, 1,8 миллиона одноразовых халатов, 1 миллион одноразовых комбинезонов, 15 миллионов перчаток и 3,6 миллиона бахил.
Утром 12 апреля в Вильнюс прибыла первая партия весом около 65 тонн, а вечером — вторая партия (почти 30 тонн). Груз состоит из защитных очков, одноразовой медицинской одежды и колпаков, защитных костюмов и респираторов.
«Средства защиты достигли Литвы с помощью Министерства транспорта и коммуникаций, и государственная компания Lietuvos Paštas (почта Литвы) доставляет их в больницы», — говорится в сообщении.
Груз предназначен для врачей клиники «Сантарос», Каунасской клинической больницы, университетской больницы Клайпеды, республиканских больниц Паневежиса и Шяуляя, а также для врачей скорой помощи пяти крупных городов и медиков, работающих в созданных муниципалитетами мобильных пунктах.
В Литве до 27 апреля введен карантин. Зафиксировано уже более тысячи случаев заражения коронавирусом, 24 человека скончались. Среди заболевших много медработников.