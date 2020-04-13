В день празднования Пасхи, 12 апреля, Литва получила почти 100 тонн средств защиты от коронавируса для медиков, борющихся с пандемией. Об этом сообщила пресс-служба литовского Минздрава

Количество зараженных коронавирусом в Литве приблизилось к тысяче © REUTERS, MDA/Axel Schmidt | REUTERS, MDA/Axel Schmidt | Перейти в фотобанк

Утром 12 апреля в Вильнюс прибыла первая партия весом около 65 тонн, а вечером — вторая партия (почти 30 тонн). Груз состоит из защитных очков, одноразовой медицинской одежды и колпаков, защитных костюмов и респираторов.

«Средства защиты достигли Литвы с помощью Министерства транспорта и коммуникаций, и государственная компания Lietuvos Paštas (почта Литвы) доставляет их в больницы», — говорится в сообщении.

Груз предназначен для врачей клиники «Сантарос», Каунасской клинической больницы, университетской больницы Клайпеды, республиканских больниц Паневежиса и Шяуляя, а также для врачей скорой помощи пяти крупных городов и медиков, работающих в созданных муниципалитетами мобильных пунктах.

В Литве до 27 апреля введен карантин. Зафиксировано уже более тысячи случаев заражения коронавирусом, 24 человека скончались. Среди заболевших много медработников.