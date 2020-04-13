Экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов ждет, что Россия распадется по принципу СССР, и тогда, по его мнению, Украина должна военным путем присоединить Крым и Донбасс, но не ограничиваться ими. Об этом 13 апреля он рассказал в интервью «Обозревателю»

Баптист, пропагандист и ястреб с окровавленными лапами. Турчинову – 55 © СНБО | СНБО | Перейти в фотобанк заявил он.

Кроме того Турчинов считает, что Россия якобы унаследовала от Советского Союза «генетические болезни саморазрушения». При этом, по его словам, Украина должна достойно пройти испытания и стать региональным лидером и сильной динамично развивающейся страной. Для этого надо прекратить дилетантизм в вопросах государственного управления.

Турчинов известен своими громкими антироссийскими высказываниями. Ранее, к примеру, он заявил, что украинская армия способна при помощи ракет «Нептун» разрушить Крымский мост.