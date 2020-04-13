«Сильная экономика, сильная армия, мощное современная оружие — это должно быть главным приоритетом для руководителей Украины… Россия — это колос на глиняных ногах, который будет разрушен. Поэтому в украинский дом может вернуться не только Донбасс и Крым», — заявил он.
Кроме того Турчинов считает, что Россия якобы унаследовала от Советского Союза «генетические болезни саморазрушения». При этом, по его словам, Украина должна достойно пройти испытания и стать региональным лидером и сильной динамично развивающейся страной. Для этого надо прекратить дилетантизм в вопросах государственного управления.
Турчинов известен своими громкими антироссийскими высказываниями. Ранее, к примеру, он заявил, что украинская армия способна при помощи ракет «Нептун» разрушить Крымский мост.