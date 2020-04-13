В Африке на карантин из-за коронавируса закрыли парки, в которых обитают гориллы – специалисты опасаются, что человекообразные обезьяны могут быть в зоне риска. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщило издание «Буквы» со ссылкой на BBC

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк закрыты также парки, где живут другие виды обезьян, например, орангутанги. Специалисты пока точно не знают, могут ли приматы заразиться коронавирусом. В то же время они опасаются, что обезьяны могут находиться в зоне риска.

«Мы не знаем, заражались ли вирусом горные гориллы. Свидетельств этого мы не видели. Но так как горные гориллы подвержены человеческим патогенам, мы знаем, что они могут заражаться респираторными заболеваниями», — рассказала главный ветеринарный сотрудник организации Gorilla Doctors Кирстен Джиларди.

Стоит отметить, что горные гориллы, обитающие в лесах Руанды, Уганды и ДР Конго, находятся на грани исчезновения.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Бронкса в США коронавирус обнаружили у малайского тигра.