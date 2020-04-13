Страны G20 готовы последовать призыву Международного валютного фонда (МВФ) и ввести мораторий на обслуживание долга официальным двусторонним кредиторам для развивающихся стран на фоне пандемии. Об этом 12 апреля сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник

G20 показала место Украины в современном мире — Скубченко © Facebook, Александр Скубченко

Отмечается, что соответствующее соглашение, рассчитанное на срок от шести до девяти месяцев, может быть достигнуто в ходе встречи министров финансов «Большой двадцатки» в среду, 15 апреля.

В течение этого срока государства-кредиторы и международные финансовые организации, по данным знакомого с ходом переговоров источника, смогут наметить план дальнейших действий для каждой страны-должника. Так, одним может быть списана часть долгов, другим планируется предоставить отсрочки по их погашению из-за финансовых трудностей, которые создает пандемия.

Издание указывает, что страны, получающие двустороннюю (прямую) помощь в целях развития от других государств, в этом году должны были уплатить по долгам около $40 миллиардов, из которых $18 миллиардов по межгосударственным займам.

При этом газета отмечает, что против согласованных действий G20 в этой сфере может возражать Китай, являющийся крупнейшим кредитором целого ряда беднейших стран мира. Однако соответствующие обязательства готов взять на себя и Пекин.