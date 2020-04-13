Ранее МВФ и Всемирный банк выступили с призывом заморозить обслуживание долга для 76 стран, имеющих право получать помощь от Международной ассоциации развития. Это почти 40 государств Африки, ряд стран Латинской Америки и ЮВА, Афганистан, Йемен, Монголия, а также Киргизия, непризнанное Косово, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.
Отмечается, что соответствующее соглашение, рассчитанное на срок от шести до девяти месяцев, может быть достигнуто в ходе встречи министров финансов «Большой двадцатки» в среду, 15 апреля.
В течение этого срока государства-кредиторы и международные финансовые организации, по данным знакомого с ходом переговоров источника, смогут наметить план дальнейших действий для каждой страны-должника. Так, одним может быть списана часть долгов, другим планируется предоставить отсрочки по их погашению из-за финансовых трудностей, которые создает пандемия.
Издание указывает, что страны, получающие двустороннюю (прямую) помощь в целях развития от других государств, в этом году должны были уплатить по долгам около $40 миллиардов, из которых $18 миллиардов по межгосударственным займам.
При этом газета отмечает, что против согласованных действий G20 в этой сфере может возражать Китай, являющийся крупнейшим кредитором целого ряда беднейших стран мира. Однако соответствующие обязательства готов взять на себя и Пекин.