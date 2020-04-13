Вторая вспышка заболеваемости коронавирусом может произойти в ноябре 2020 года. Об этом в понедельник, 13 апреля, со ссылкой на портал «Хуаньцюван» сообщило агентство РИА Новости

«Вспышки <…> начали возникать в странах Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, поэтому, согласно существующей математической модели, <…> когда наступит зима, все снова будут сидеть дома, собираться группами», — рассказал глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Однако странам с недостаточными медицинскими ресурсами, таким как государства Африки и Южной Америки, вероятно, будет сложно пережить следующую зиму», — добавил Вэньхун.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в мире зависит не от Китая, США и Европы, а от того, как справятся с заболеванием те страны, которые не могут контролировать происходящее.

В Китае, по официальным данным, прошел пик эпидемии коронавируса: всего в стране за ее время зафиксировали 83,1 тысячу случаев заражения, 77,9 тысяч человек выздоровели, 3,3 тысячи скончались.