Использование масок при игнорировании других мер профилактики COVID-19 повышает риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила в эфире телеканала «Россия-1» 12 марта

ВОЗ опасается второй волны коронавируса в странах, где пандемия замедляется © REUTERS, Ciro De Luca | REUTERS, Ciro De Luca | Перейти в фотобанк

«Нужно, чтобы у людей было достаточно масок. Однако маска защищает не полностью. Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете. Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять свое поведение. Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования ее нужно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции», — рассказала Вуйнович.

Она отметила, что здоровым людям также следует носить маски в случае нахождения в одном помещении с больным, однако физическая дистанция, по ее словам, защищает от заражения лучше, чем маска.

Кроме того, представительница ВОЗ обратила внимание на нехватку медицинских масок, которыми необходимо обеспечить всех врачей.

Всего в России выявили 15 770 случаев заболевания COVID-19, почти 1300 человек излечились, еще около 150 тысяч жителей страны остаются под наблюдением.