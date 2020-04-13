Ранее Минздрав порекомендовал всем носить маски, но уточнил, что на улице они не обязательно должны быть медицинскими. Также для профилактики коронавируса ведомство порекомендовало соблюдать правила личной гигиены.
«Нужно, чтобы у людей было достаточно масок. Однако маска защищает не полностью. Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете. Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять свое поведение. Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования ее нужно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции», — рассказала Вуйнович.
Она отметила, что здоровым людям также следует носить маски в случае нахождения в одном помещении с больным, однако физическая дистанция, по ее словам, защищает от заражения лучше, чем маска.
Кроме того, представительница ВОЗ обратила внимание на нехватку медицинских масок, которыми необходимо обеспечить всех врачей.
Всего в России выявили 15 770 случаев заболевания COVID-19, почти 1300 человек излечились, еще около 150 тысяч жителей страны остаются под наблюдением.